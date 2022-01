Paleontologia: il colonialismo scientifico causa pregiudizi nei confronti dei reperti fossili di tutto il mondo

MeteoWeb

Il novantasette per cento dei dati fossili globali è stato fornito da ricercatori di paesi a reddito più alto o medio-alto negli ultimi 30 anni, che spesso conducono ricerche nel Sud del mondo con poca o nessuna collaborazione interna, secondo a uno studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution. Questi risultati rivelano come le eredità coloniali e i fattori socioeconomici associati abbiano influenzato la ricerca paleontologica.

La “scienza del paracadute” si riferisce alla ricerca condotta in paesi diversi da quelli da cui hanno sede i ricercatori in questione, con poca o nessuna collaborazione con scienziati o comunità locali. Questa pratica può portare a bias di campionamento, con potenziali impatti sulle stime della biodiversità passata.

Nussaïbah Raja, Emma Dunne e colleghi hanno analizzato le tendenze degli ultimi 30 anni all’interno del Paleobiology Database, un importante archivio globale online di dati fossili. Gli autori hanno scoperto che il 97% dei dati sui fossili è stato fornito da autori con sede principalmente in Nord America e in Europa occidentale. Per il maggior contributore (gli Stati Uniti), la ricerca nazionale e internazionale è stata quasi la stessa. Tuttavia, gli autori avvertono che le analisi globali possono mascherare le pratiche di ricerca colonialiste all’interno del paese (come la sottorappresentazione dei ricercatori indigeni). Per i primi tre contributori successivi (Germania, Regno Unito e Francia), quasi la metà della ricerca all’estero non ha coinvolto ricercatori locali (cioè la scienza del paracadute). I paesi a reddito più basso come la Repubblica Dominicana e il Myanmar – entrambi noti per i fossili conservati nell’ambra – sono risultati avere i punteggi più negativi dell'”Indice di paracadute“, che sono stati determinati dalle menzioni di paesi nelle pubblicazioni esclusivamente da gruppi di ricerca provenienti da istituzioni estere, senza collaborazione locale. Il team rivela anche che le eredità coloniali hanno favorito legami continui tra i paesi, il che ha portato a distorsioni di campionamento (poiché alcuni paesi o regioni sono studiati più di altri).

In genere i bias di campionamento nei reperti fossili distorcono le stime della biodiversità passata. Tuttavia, questi pregiudizi non riflettono solo gli aspetti geologici e spaziali dei reperti fossili, ma anche la raccolta storica e attuale dei dati fossili. Dimostriamo come l’eredità del colonialismo e fattori socioeconomici, come ricchezza, istruzione e stabilità politica, influiscono sulla distribuzione globale

di dati fossili negli ultimi 30 anni. Troviamo che uno squilibrio di potere globale persiste nella paleontologia, con i ricercatori nei paesi ad alto o medio-alto reddito che detengono il monopolio sulla produzione di conoscenza paleontologica contribuendo al 97% del dati fossili. Di conseguenza, alcuni paesi o regioni tendono a essere campionati meglio di altri, portando in ultima analisi a risultati eterogenei di campionamento spaziale in tutto il mondo. Questo illustra come gli sforzi per mitigare i bias di campionamento per ottenere una visione veramente rappresentativa della biodiversità passata non sono disgiunte dall’obiettivo di diversificare e decolonizzare la disciplina.