Papa Francesco: “oggi i giovani non vogliono figli ma hanno cani e gatti”

Durante l’udienza generale di mercoledì 5 gennaio, Papa Francesco ha parlato della maternità e della paternità. “Oggi la gente non vuole avere figli e tante coppie non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli – ha osservato Bergoglio – fa ridere, lo capisco ma la realtà e questa e negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli. E come diceva uno un po’ umoristicamente, adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Rideva ma è la verità. Chi si farà carico di me?”.

Francesco ha poi esortato: “coloro che vivono nel mondo e si sposano, pensino ad avere figli, a dare la vita perché saranno loro che vi chiuderanno gli occhi e anche se non potete avere i figli, pensate all’adozione. Avere figli – ha concluso il Pontefice – è sempre un rischio, ma più rischioso è non averne e negare la maternità e la paternità”.

Le affermazioni di Papa Francesco hanno scatenato molte reazioni sui social e sono in tanti a criticare le parole del Pontefice per avere trattato un tema che riguarda “scelte solo personali“, si legge tra i tanti commenti. Altri, invece, evidenziano che non è facile oggi decidere di fare un figlio, per le condizioni economiche e lavorative.