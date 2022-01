Paura in Malesia: la strada collassa e inghiottisce 5 auto [VIDEO]

MeteoWeb

Cinque veicoli sono stati danneggiati martedì scorso a causa di una frana a Lestari Perdana (Seri Kembangan), in Malesia.

Il direttore del dipartimento dei vigili del fuoco e dei soccorsi di Selangor, Norazam Khamis, ha affermato che nell’incidente non sono state segnalate vittime: “Sulla base del rapporto iniziale, la frana avvenuta vicino al canale di scolo ha causato il crollo della banchina stradale e il danneggiamento di cinque veicoli. Il nostro dipartimento sta ancora monitorando il sito e non sono state segnalate vittime,” ha affermato in una dichiarazione.

Il vice sovrintendente della stazione dei vigili del fuoco e di soccorso di Serdang Saharudin, Abdul Razak, ha spiegato: “La pioggia al momento dell’incidente ha causato lo scoppio della fognatura e le 5 auto sono cadute per 5-6 metri“.