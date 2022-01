Perché il Covid è più lieve nei bambini: studio sulle risposte locali e sistemiche

MeteoWeb

Non è del tutto chiaro perché il Covid sia in genere più lieve nei bambini. Per esaminare le differenze nella risposta all’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini e negli adulti, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, sono stati analizzati pazienti pediatrici e adulti con Covid e controlli sani (totale n = 93), utilizzando la profilazione multi-omica a cellula singola di campioni nasali, tracheali, bronchiali e di sangue.

“Nelle vie aeree pediatriche sane, abbiamo osservato cellule già in uno stato attivato dell’interferone, che in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 è stato ulteriormente indotto, specialmente nelle cellule immunitarie delle vie aeree. È stato segnalato che SARS-CoV-2 è altamente sensibile alla pre-stimolazione con interferoni. Ipotizziamo che le risposte innate all’interferone pediatriche più elevate limitino la replicazione virale e la progressione della malattia”, si legge nello studio.

“La risposta sistemica nei bambini è stata caratterizzata da un aumento dei linfociti naive e da un esaurimento delle cellule natural killer, mentre negli adulti le cellule T citotossiche e le sottopopolazioni stimolate con interferone erano significativamente aumentate. Questa elevata risposta sistemica negli adulti può portare a danni diffusi agli organi immuno-correlati. Forniamo prove che le cellule dendritiche avviano la segnalazione dell’interferone nell’infezione precoce e identificano nuovi stati delle cellule epiteliali che si associano al Covid e all’età. I nostri dati nasali ed ematici corrispondenti hanno mostrato una forte risposta all’interferone nelle vie aeree con l’induzione di popolazioni stimolate da interferone sistemico, che sono state massicciamente ridotte nei pazienti pediatrici”, scrivono i ricercatori.

“L’identificazione di cellule del sangue stimolate e non stimolate dall’inteferone all’interno dei donatori sottolinea che l’attivazione è cellula-specifica piuttosto che sistemica, come notato da altri. Queste informazioni potrebbero contribuire a individuare i fattori scatenanti della malattia grave negli adulti in vista della stratificazione del rischio e dell’intervento terapeutico”, conclude lo studio.