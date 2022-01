Maltempo: oggi pericolo valanghe ‘marcato’ sulla fascia montana del Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Pericolo valanghe ‘marcato’ oggi sulla fascia montana del Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo e’ sereno con temperature in calo, ma a causa della recente nevicata – si legge nel bollettino regionale – il manto nevoso e’ moderatamente consolidato su molti pendii ripidi, in particolare nelle zone non ancora scaricate e dove il vento ha causato la formazione di instabili accumuli nevosi. Le zone piu’ pericolose pertanto si trovano sotto le creste, le forcelle e lungo i canaloni. Il pericolo valanghe e’ “marcato” su tutto il territorio montano: in genere oltre il limite del bosco, a tutte le esposizioni, sui pendii ripidi e’ possibile provocare valanghe anche al passaggio del singolo sciatore/escursionista. Possibili ancora valanghe spontanee dai pendii molto ripidi non ancora scaricati.

I distacchi valanghivi – aggiunge il bollettino – potranno essere in genere di medie dimensioni; non si escludono localmente eventi di dimensioni maggiori, in particolare sulle Alpi Giulie e area del Canin dove le recenti nevicate sono state piu’ abbondanti.