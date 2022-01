Piatto pronto richiamato per contaminazione da ossido di etilene: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “Polpette al pomodoro” prodotte da Nutrisens – Bocage, a marchio Naturhouse, contaminate da ossido di etilene. Il lotto richiamato è il n°46077, con data di scadenza indicata in 27/05/2023 e venduto in confezioni da 280 g.

Il richiamo è precauzionale, dovuto alla presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti dalla legge. “Se siete in possesso di confezioni riconducibili al lotto di prodotto sopra indicati – si legge tra le avvertenze – vi invitiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. Per eventuali info vi invitiamo a contattare la sede allo 0532907080 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: segreteria@naturhouse.it”.