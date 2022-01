Siccità e vento in Piemonte: in fiamme i boschi della Val di Susa, grosso incendio sopra Rubiana

MeteoWeb

In Piemonte non piove da oltre 50 giorni, e la siccità, insieme al forte vento, stanno alimentando un grosso incendio che sta divampando nei boschi sopra Rubiana, nella zona del Col del Lys, in Val di Susa, nel Torinese.

Il fumo è visibile da tutta Torino.

Le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari antincendi sono ostacolate dal forte vento.

Nel pomeriggio di ieri un altro incendio boschivo era scoppiato in Valle di Susa, a Bussoleno, nella zona dell’Orrido di foresto e per lo spegnimento erano dovuti intervenire 2 elicotteri.

In Piemonte dal 16 Gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.