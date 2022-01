Piogge torrenziali e inondazioni in Perù: evacuate centinaia di persone da Machu Picchu, un ferito e un disperso [FOTO]

MeteoWeb

Quasi 900 persone sono state evacuate dalla città turistica di Machu Picchu Pueblo, anche nota come Aguas Calientes, in Perù, dopo piogge torrenziali e conseguenti inondazioni: lo ha reso noto il Ministro del Turismo, confermando una persona dispersa. Il bilancio comprende anche un ferito.

“Finora, in coordinamento con le società Inka Rail e Peru Rail, è stato gestito il trasferimento di 889 turisti da Machu Picchu Pueblo a Ollantaytambo, turisti che erano rimasti bloccati dopo lo straripamento del fiume Alccamayo (Cusco), che si è verificato venerdì scorso nelle prime ore del mattino,” ha spiegato il Ministero.

Le intense e insistenti precipitazioni a Machu Picchu Pueblo hanno causato inondazioni lo scorso fine settimana e il fiume Alccamayo, che scorre attraverso la città, è esondato. Diversi edifici e la ferrovia hanno subito gravi danni.