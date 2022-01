Prevenire i tumori e proteggere l’ambiente attraverso l’alimentazione

Il legame tra dieta e cancro è noto da molti anni. Le stime mostrano che il 30-40 per cento circa dei tumori potrebbe essere prevenuto grazie a una alimentazione varia ed equilibrata, accompagnata da abitudini e comportamenti salutari, come non fumare ed evitare la sedentarietà.

Altrettanto noto è l’impatto della filiera alimentare (dalla produzione al consumo degli alimenti) sull’ambiente che ci circonda: l’agricoltura, in particolare quella dedicata ad alimentare il bestiame degli allevamenti, è responsabile di una grande percentuale delle emissioni di gas serra (fino al 25 per cento circa), del 70 per cento circa dell’uso di acqua e si estende per oltre un terzo delle terre coltivabili.

Solo pochi studi hanno però provato a mettere insieme le due cose, indagando l’impatto del cibo e dei sistemi alimentari sulla salute umana e su quella ambientale allo stesso tempo.

Lo hanno fatto qualche anno fa i ricercatori della Eat-Lancet Commission, arrivando a definire una dieta per la salute planetaria, ovvero un regime alimentare di riferimento per arrivare a proteggere la salute sia umana sia dell’ambiente.

La dieta per la salute planetaria prevede di consumare prevalentemente alimenti di origine vegetale, quindi frutta, verdura, legumi e frutta secca. Possono essere presenti nel piatto anche proteine di origine animale (per esempio provenienti da carne e latticini) ma in proporzione molto minore rispetto a quelle vegetali. Infine, ma non certo meno importante, bisogna fare attenzione alle quantità: il fabbisogno di calorie giornaliero dipende da diversi parametri, come età, genere e attività fisica praticata, ma in generale si raccomanda per gli adulti di non superare le 2.500 chilocalorie al giorno, sempre ricordando che mangiare troppo porta a pericolosi incrementi di peso e a produzione eccessiva di cibo, che spesso genera sprechi inutili e dannosi per l’ambiente.