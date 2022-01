Previsioni Meteo: impulso di aria fredda da stasera, locali rovesci e anche qualche nevicata in collina

MeteoWeb

Come annunciato nelle nostre precedenti previsioni meteo, nel corso della giornata odierna il tempo progressivamente andrà cambiando su alcune regioni, per il rapido transito di un impulso di aria relativamente fredda provenienti dal Mare del Nord. Non accadrà sostanzialmente alcunché fino a metà pomeriggio circa, con condizioni sempre di prevalente stabilità, salvo le consuete nubi basse e nebbie sulle pianure centro-orientali del Nord, sul medio-alto Adriatico e diffusamente un po’ su tutti i settori tirrenici, dalla Toscana fino alla Calabria, Nord Sicilia e anche su Ovest Sardegna. Da rilevare soltanto maggiori addensamenti sui settori alpini di confine, soprattutto altoatesini e localmente della Lombardia nordorientale, qui con locali nevicate fino in valle.

Nel corso del pomeriggio, invece, secondo le previsioni meteo, un nucleo di aria fredda in discesa lungo il bordo orientale dell’alta pressione e, nel frattempo, giunto fino all’altezza delle regioni dell’ex Jugoslavia, in maniera piuttosto rapida irromperà sull’Adriatico centrale portandosi progressivamente dapprima verso il Gargano, poi verso l’Abruzzo, il Molise, le coste pugliesi centro-meridionali e, in serata e nella notte prossime, verso il resto del Sud. L’impulso freddo determinerà un aumento di nubi con rovesci sparsi sui settori citati, progressivamente da Nord verso Sud. Come visibile nella mappa interna precipitazioni, riferita alle ore serali e notturne prossime, gli addensamenti con i fenomeni più significativi riguarderanno dapprima l’Abruzzo centro-orientale, localmente la Puglia settentrionale e costiera, poi la Calabria e il Nordest della Sicilia, su queste due ultime regioni soprattutto dalla sera e nella notte. Oltre ai rovesci irregolari, mediamente deboli, ma in qualche caso anche moderati, sono da considerare locali nevicate che potrebbero raggiungere quote collinari localmente su Centro Est Abruzzo e sul Molise, medio-alte collinare via via sulla Campania orientale e sulla Lucania, sebbene qui in forma più debole e irregolare, poi fino all’alta collina verso il Nord della Calabria e oltre i 1000 m sul Nordest della Sicilia. Fenomeni più consistenti sull’Abruzzo, localmente sulla Calabria e sul Nordest della Sicilia. Entro la mattinata di domani, sabato 29, i fenomeni dovrebbero cessare un po’ ovunque, salvo soltanto qualcuno residuo tra Sud Calabria e Nordest Sicilia, con tempo che tornerebbe abbastanza soleggiato, seppure più freddo e ventoso al Centro Sud. Ribadiamo che questo impulso non interesserà le regioni del medio-alto Tirreno e settentrionali, dove il tempo continuerà a essere stabile. In riferimento alle temperature, i valori, secondo le previsioni meteo, naturalmente caleranno in maniera apprezzabile soprattutto dalla sera sulle regioni del medio-basso Adriatico e su quelle meridionali in genere. Infine, venti attesi in rinforzo dai quadranti settentrionali un po’ su tutto il Centro Sud, ma di più su medio-basso Adriatico e sullo Jonio, venti sostenuti anche sul medio-basso Tirreno, specie in mare, sul Canale e sul Mare di Sicilia.