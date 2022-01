Previsioni Meteo: l’alta pressione inizia a cedere, oggi nubi in aumento e prime deboli piogge sparse

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’alta pressione sta iniziando a cedere in maniera sempre più evidente. Dal Nord Europa, infatti, come visibile nella mappa barica su sfondo in real time satellitare, un’azione instabile di matrice sub-polare va abbassandosi progressivamente in latitudine consentendo infiltrazioni di aria più umida dai quadranti occidentali anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Al momento l’incidenza delle correnti umide non è particolarmente incisiva, tuttavia in grado di arrecare una nuvolosità ancora più estesa rispetto ai giorni precedenti, in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche.

Per di più, alle nubi potranno essere associate, secondo le previsioni meteo, anche prime deboli piogge sparse. Queste sono computate in particolare sull’alto Tirreno, tra la Liguria di Levante, ma localmente anche centrale e fino al Savonese, poi sull’alta Toscana, localmente anche sui settori emiliani appenninici centro-occidentali, verso il Piemonte sud-orientale, soprattutto su Alessandrino, e piovaschi sparsi in giornata attesi anche sulla Lombardia. Nubi un po’ più compatte sono previste nelle prossime ore anche localmente sulla Toscana meridionale e interna, fino al Centro Nord dell’Umbria e altre tra il Sud Lazio e la Campania occidentale, anche su questi settori con possibilità di qualche piovasco sparso. Nubi basse e nebbie diffuse sulla Calabria tirrenica e sulla Sardegna centro-occidentale, naturalmente nebbie anche sulle aree del medio-alto Tirreno e settentrionali citate in precedenza dove sono attesi nubi più compatte e piovaschi sparsi. Nubi irregolari anche sulla Sicilia occidentale e meridionale, i cieli si mantengono più soleggiati, invece, essenzialmente sul medio-basso Adriatico, sul resto del Sud peninsulare e su buona parte della Sicilia centro-orientale e settentrionale. In riferimento alle temperature, per oggi sono attese in aumento sul medio-basso Adriatico e localmente sulle isole maggiori, qui con punte fino a +21/+22°C, in particolare sulle isole; temperature stazionarie o in calo al Centro Nord. I valori medi saranno attesi tra +10 e +20°C, ma diffusamente sotto i +10° sulle aree pianeggianti del Nord e persino localmente di poco sopra lo zero dove presenti più nebbie e cieli coperti.