Previsioni Meteo: oggi giornata all’insegna dell’alta pressione con stabilità prevalente

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’anticiclone tiene ancora banco sull’Italia e sul Mediterraneo centrale anche in questo avvio di settimana. Il promontorio si è leggermente indebolito sulla parte settentrionale, magari consentendo qualche infiltrazione di umidità in più soprattutto sui settori dell’alto Tirreno ma, nel complesso, la struttura di alta resiste ancora bene garantendo un’altra giornata all’insegna del tempo mediamente asciutto. Sotto il profilo del soleggiamento, esso sarà presente certamente su molti settori, ma su altrettanti continuerà la presenza di nubi basse e nebbie, fenomeni tipici dell’alta pressione invernale.

Più in dettaglio, per questo oggi nubi basse e nebbie, talora anche fitte, interesseranno in particolare la Liguria e la Toscana centro-settentrionale, anche i settori interni appenninici tra Toscana, Umbria e Marche occidentale; le nubi basse in qualche caso potranno essere anche piuttosto compatte in prossimità delle coste del Levante ligure e sul Mar Ligure largo, qui anche con qualche piovasco. Naturalmente nubi basse e nebbie diffuse su buona parte della Pianura Padana e sul medio-basso Tirreno, tra i settori costieri e occidentali laziali, la Campania, poi la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia; altre nubi basse diffuse con ricorrente copertura del cielo sulla Sardegna centro-occidentale. Ampio soleggiamento sul resto del paese, in particolare sul medio-basso Adriatico, qui accetto nubi basse e nebbie sul Gargano; ampio soleggiamento anche su gran parte della Lucania, specie centro-orientale, sui settori calabresi ionici e su gran parte di quelli settentrionali, sul resto della Sicilia, sull’Est della Sardegna e poi diffusamente sull’Appennino emiliano e su Alpi e Prealpi in genere. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono previste in lieve e generale calo, di più sulle aree centro-settentrionali, meno sulle isole maggiori, con valori massimi attesi mediamente tra +10 e +18°C, qualche punta verso i +20/+22°C sulle isole maggiori e magari sui settori ionici calabresi, massime sotto i +10°C e talora anche poco sopra lo zero su alcune aree pianeggianti settentrionali con maggiore presenza di copertura del cielo. Uno sguardo infine ai venti attesi, secondo le previsioni meteo, spesso forti occidentali o sud-occidentali tra il Mar Ligure largo e il Mare di Corsica e sulle bocche di Bonifacio, moderati sud-occidentali sul medio-alto Tirreno; venti spesso forti occidentali o nord-occidentali sui Canali delle isole maggiori e sul Mare di Sicilia; venti moderati con locali rinforzi sud-occidentali sui settori appenninici, nord-occidentali sulla Calabria e sulla Sicilia di Nordest.