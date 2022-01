Previsioni Meteo: oggi tempo stabile e soleggiato, calo termico da domani sera

MeteoWeb

Alta pressione ancora resistente, in questo avvio di settimana, con previsioni meteo di tempo persistentemente stabile un po’ su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, come notiamo anche dalla barica espressa nell’immagine in evidenza e rappresentante le condizioni live da satellite, i massimi di alta pressione si stanno ponendo più a Ovest rispetto all’Italia e lo faranno ancor più via via nel corso dei prossimi giorni. In termini sostanziali, appunto di stabilità, non cambierà un granché, dato che comunque al suolo i valori barici rimarranno piuttosto alti. Tuttavia, in quota, la struttura di alta continuerà a cedere nei confronti di correnti via via più fredde settentrionali che, progressivamente, inizieranno ad entrare anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Fino a mercoledì prossimo, quindi per un paio di giorni ancora, il tempo si manterrà in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, anche se vanno annoverate, come del resto anche oggi, nubi irregolari a scala locale in grado di portare un cielo più coperto, come sul basso Tirreno, tra Sud Campania, Calabria tirrenica e Nord Sicilia, localmente sul Nord della Sardegna e localmente ancora su qualche area meridionale e appenninica centro settentrionale. Sole prevalente altrove. Per di più, secondo le previsioni meteo, a iniziare da domani sera, martedì 18, potrà avere luogo anche un più apprezzabile calo termico (anomalia espressa nella prima immagine interna), soprattutto sul medio-basso Adriatico per un incremento, su questo settore, di una ventilazione settentrionale più fredda, anche forte sulla Puglia centro-meridionale e sui settori ionici in genere, naturalmente più forte sul Canale d’Otranto e sullo Jonio in mare largo (seconda immagine interna).

Dunque, sempre alta pressione per oggi e fino a tutto mercoledì 19, ma meno strutturata soprattutto sulla parte centro-meridionale del paese, con possibili maggiori fastidi locali e più freddo, specie sulle aree del medio-basso Adriatico. A seguire poi, da metà settimana, giovedì 20, secondo le previsioni meteo l’alta pressione potrà cedere ulteriormente con l’arrivo anche di prime piogge e, ancora più in là, verso il weekend prossimo, con possibili irruzione fredda e cambiamento più significativo del tempo in termini invernali. Ma su questa tendenza daremo maggiori dettagli nei nostri quotidiani aggiornamenti sul medio periodo.