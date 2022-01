Previsioni Meteo: oggi vortice freddo verso il Sud con piogge e nevicate, la Dama Bianca abbraccia il Sannio beneventano [FOTO]

MeteoWeb

E’ ancora in pieno vigore l’impulso instabile di matrice sub-polare e con caratteristiche invernali su alcune nostre regioni. Per quest’oggi, come da previsioni meteo, esso si è portato sulle estreme regioni meridionali, attivando un’azione depressionaria con un doppio minimo al suo interno, uno sul basso Tirreno, un altro sullo Jonio.

Con bassa pressione così collocata sui mari bassi italiani, l’instabilità associata interesserà essenzialmente le regioni meridionali, di più la Lucania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Addensamenti da Est continueranno, tuttavia, a interessare anche le regioni adriatiche, soprattutto appenniniche centrali, dove porteranno altri rovesci e nevicate collinari.

Nella mappa interna, sono espresse le piogge attese per la giornata odierna, con le nubi e le precipitazioni più intense tra la Puglia, la Lucania, la Calabria e sulla Sicilia. Naturalmente, accanto alle piogge, saranno possibili nevicate, quote di media alta collina tra la Lucania e la Calabria e anche sul Nord della Sicilia, mediamente a 700/1000 m ma in qualche fase anche a quote un po’ più basse. Nevischio o più deboli nevicate residue sull’Appennino centrale, tra Abruzzo, Molise e localmente ancora Campania, intorno alla media collina. Tempo in miglioramento, invece, verso il Nord Appennino, sulle Marche e sull’Emilia-Romagna, settori interessati da piogge e nevicate nelle ultime ore, ma dove resistono cieli piuttosto nuvolosi. Nubi irregolari e maggiori schiarite sul medio Tirreno, va meglio con ampio soleggiamento sull’alto Tirreno e sul resto del Nord. Infine evidenziamo, come da previsioni meteo, le abbondanti nevicate che hanno riguardato la dorsale appenninica centrale tra ieri e la notte trascorsa, con accumuli spesso consistenti fino in collina. Il reportage fotografico di questa mattina (a corredo dell’articolo, gallery scorrevole in alto) riguarda le colline appenniniche del Sannio beneventano, nella località di Baselice, Val Fortore, intorno ai 750 m circa, con accumuli di circa 27/28 cm, ma oltre i 30 cm a 800/900 metri e sui 10/15 cm in media-bassa collina.