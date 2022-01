Previsioni Meteo, ondata di gelo in arrivo nel Mediterraneo orientale: tanta neve in arrivo anche su Creta e Cipro – MAPPE

MeteoWeb

Una forte ondata di gelo e neve sta per colpire l’Est Europa, dai Balcani fino alla Turchia, ma anche Libano, Siria e Israele. Il motivo di questa ondata di freddo e maltempo è l’espansione di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e il parallelo calo della pressione sull’Est Europa, che comporterà la prevalenza di venti da nord-ovest che consentiranno il trasporto di masse di aria molto fredde sul settore orientale del continente.

Secondo gli ultimi dati previsionali dell’Osservatorio Nazionale di Atene, in Grecia è previsto un calo significativo della temperatura nei prossimi 5 giorni, insieme all’arrivo di tanta neve. La neve cadrà persino sulla maggior parte delle isole dell’Egeo, la maggior parte delle aree di Creta e il Dodecaneso settentrionale anche a bassa quota: un fenomeno raro. Le temperature dovrebbero scendere fino a -12°C in alcune regioni montuose della Grecia continentale a causa delle masse d’aria fredda che si spostano a sud dalle regioni polari.

Le autorità greche hanno avvertito i servizi di emergenza per essere in maggiore allerta per far fronte immediatamente agli effetti del maltempo. Si consiglia inoltre ai cittadini di prestare molta attenzione ed evitare viaggi non necessari.

Saranno colpiti pesantemente anche Montenegro, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo.

Freddo, forti nevicate e temporali raggiungeranno anche la Turchia, con la neve che arriverà ad Istanbul da domani, venerdì 21 gennaio, continuando fino alla prossima settimana. Domani, le temperature scenderanno fino a -4°C in città. Lunedì 24, le nevicate si intensificheranno per poi perdere gradualmente intensità nei giorni successivi.

Secondo i servizi meteorologici statali turchi (TSMS), la maggior parte delle 81 province sarà colpita dal maltempo per i prossimi sei giorni. A partire da domani, le temperature scenderanno significativamente nelle province occidentali, con previsioni di nevicate. Nella provincia occidentale di Smirne, dove le nevicate sono una rarità, sono previste forti nevicate per lunedì 24, mentre le temperature scenderanno sotto i -2°C. Nella capitale Ankara, nota per il suo clima freddo, la neve arriverà già domani e le precipitazioni continueranno almeno fino alla fine di lunedì.

In tutto questo scenario di freddo e neve, l’Italia resterà ai margini, colpita solo di striscio dalle masse d’aria fredda. Anche nel nostro Paese, si assisterà ad un calo delle temperature ma non ci saranno nevicate degne di nota, se non molto localizzate. Rimarremo a guardare ciò che succederà appena a est nel Mediterraneo, dove a latitudini più basse della Sicilia cadrà tantissima neve mentre l’Italia resterà a bocca asciutta. Da lunedì 24 gennaio, il sistema di alta pressione dominerà l’Europa centrale e occidentale, portando condizioni soleggiate e asciutte e temperature superiori alla norma nell’Europa centrale e settentrionale.