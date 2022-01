Previsioni Meteo, il vortice freddo provocherà maltempo al Sud nella notte: piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse

MeteoWeb

Il vortice sub-polare, oramai con centro motore sullo Jonio, si mostrerà ancora piuttosto attivo, secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore serali e notturne, soprattutto sulle regioni estreme meridionali, tra la Lucania, localmente ancora la Puglia, la Calabria settentrionale e la Sicilia, soprattutto centro-settentrionale. Queste aree, quelle più vicine al centro vorticoso che esprime il maggiore potenziale instabile, vedranno rovesci e temporali ancora diffusi, più intensi sulla Sicilia settentrionale, sul Nord della Calabria, specie area Sila, Crotonese e anche sulla Lucania centro-meridionale.

Diffuse piogge e nevicate fino a quote di media-bassa collina anche sulla Lucania, soprattutto centro-occidentale e meridionale, altre locali, brevi nevicate intorno ai 500/600 m sull’Avellinese; i fenomeni, invece, ancora presenti, andranno progressivamente scemando sulla Puglia, soprattutto centrale, dove è piovuto abbondantemente nel corso della giornata odierna. Vanno rilevati anche addensamenti che, secondo le previsioni meteo, continueranno a interessare i settori adriatici centrali, soprattutto appenninici, tra Centro Sud Marche e Abruzzo, occasionalmente Molise e Nord Campania, anche qui con residui rovesci sparsi in forma di fiocchi deboli o moderati fino alla media-bassa collina tra Marche e Abruzzo, fiocchi deboli e più occasionali oltre i 600 m tra Molise e Nord Campania. Da rilevare anche locali addensamenti con brevi rovesci sulla Sardegna nord-orientale. La neve continuerà a cadere sui rilievi settentrionali siciliani dove è già caduta abbondante intorno ai 900/1.000 m, ma comparse anche più giù, e nevicate di un certo rilievo sono attese anche sulla Sila, più o meno alle medesime quote, salvo qualche sconfinamento verso i 700 m. Sul resto del paese, la sera e la notte trascorreranno all’insegna di un tempo mediamente asciutto e anche più ampiamente soleggiato. Infine, va evidenziato un aspetto termico piuttosto freddo soprattutto al Centro Nord, ma anche nelle valli interne appenniniche meridionale, con minime diffusamente sotto lo zero anche di diversi gradi sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro. Venti moderati o forti settentrionali un po’ ovunque, soprattutto al Centro Sud e ancor più sui bacini in genere.