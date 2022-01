Previsioni Meteo: dopo il maltempo all’inizio della prossima settimana, torna l’anticiclone

MeteoWeb

Dopo la fase di maltempo, peraltro confermata anche dalle ultime previsioni meteo su base modellistica, che avrà luogo tra domenica e lunedì prossimi, il tempo tenderà a rimettersi un po’ su tutto il paese. L’evoluzione verso Sudest, infatti, del nucleo instabile sub-polare, lascerà il campo sgombro all’anticiclone atlantico che da Ovest ne approfitterà, allungandosi con cuneo verso l’Europa centrale e anche verso buona parte del Centro Nord e Ovest Mediterraneo. Dunque, la tendenza di massima per il prosieguo della prossima settimana, specie da mercoledì e per i giorni a seguire, sarà all’insegna di un miglioramento generale del tempo.

Sul medio-basso Adriatico, sul Sud Appennino e di più sull’estremo Sud, tuttavia, almeno fino a metà settimana, potrebbero ancora indugiare nubi irregolari qua e là, anche con qualche addensamento associato a residui rovesci, soprattutto sulla Sicilia settentrionale e sul Nordovest della Calabria, Crotonese, area Sila. Sul resto del paese, tempo in prevalenza soleggiato e stabile. Da considerare, però, la possibilità, intorno a metà mese, quindi anche intorno a metà settimana, che sulla parte centro-meridionale anticiclonica, quella un po’ più debole della struttura, possano infiltrarsi temporaneamente correnti più fredde di matrice continentale in grado di far aumentare la ventilazione fredda da Nordest sul medio-basso Adriatico e sui settori relativi appenninici e, magari, anche di apportare qualche addensamento più significativo con piovaschi sparsi o fiocchi qua e là in collina. Questa ipotesi, tuttavia, è ancora al vaglio. In riferimento al campo termico, le temperature si manterranno piuttosto fredde di notte e probabilmente ancora di più verso metà settimana, con minime diffusamente sotto zero sulle pianure centro-settentrionali e anche nelle vallate appenniniche; atteso un aumento di giorno soprattutto nella seconda parte della settimana. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel medio periodo, nei nostri quotidiani aggiornamenti.