Previsioni Meteo Veneto: “le temperature sono sopra la media specie in quota con valori termici in eccesso”

“Siamo al picco dell’Alta Pressione Subtropicale Africana che da alcuni giorni si sta estendendo verso le nostre latitudini. Tale situazione è particolarmente anomala per il periodo e le conseguenze sono evidenti soprattutto sui monti, dove le temperature sono sopra la media specie in quota con valori termici in eccesso anche di 10-15 °C; sulla pianura invece situazione termica meno difforme dalla media, per la presenza di frequenti nebbie dovute alla stagnazione dell’aria che questo forte anticiclone sta portando. Da lunedì l’anticiclone tenderà a ritirarsi e quindi le condizioni meteorologiche pian piano assumeranno caratteristiche consone all’inizio di gennaio. Mercoledì cambio di circolazione per l’arrivo di una depressione da nord-ovest, attese delle precipitazioni”. Queste le previsioni di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio per il Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 1

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. A sud dell’asse Verona-Treviso spesso nebbioso specie dopo il tramonto; a nord di tale asse minore presenza e persistenza delle nebbie, in prossimità delle Prealpi Vicentine e Trevigiane nebbie solo locali e a tarda sera. Temperature simili a venerdì; sulla pianura di pomeriggio con differenze anche sensibili rispetto alla media (in difetto laddove spesso nebbioso e in eccesso altrove) e di sera prossime alla media, sui monti molto sopra la media specie in quota.

Domenica 2

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e parzialmente nuvoloso o nuvoloso dal pomeriggio. A sud dell’asse Verona-Treviso nebbie estese, in dissolvimento solo parziale nelle ore diurne e in ripresa di sera; sulla pianura a nord di tale asse minore presenza e persistenza delle nebbie, in prossimità delle Prealpi Vicentine e Trevigiane nebbie solo locali e brevi fino a metà mattina e a tarda sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a sabato differenze leggere/moderate; sulla pianura nelle ore notturne saranno più alte e nelle ore diurne con andamento irregolare, sui monti in calo. Rispetto alle media: sulla pianura nelle ore notturne saranno più alte in modo leggero/moderato, nelle ore diurne più basse anche di molto laddove spesso nebbioso mentre altrove in linea; sui monti molto più alte, specie in quota.

Venti: Deboli/moderati da ovest.

Mare: Calmo.

Lunedi 3

Cielo: Sulla pianura cielo nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Di notte a sud dell’asse Verona-Treviso nebbie estese, altrove nebbie via via sempre meno presenti andando verso nord e solo locali in prossimità delle Prealpi Vicentine e Trevigiane; di mattina nebbie in dissolvimento e solo localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per locali pioviggini a tratti, sui monti assenti.

Temperature: Sulla pianura di notte in aumento, di giorno in calo eccetto aumenti su costa e zone limitrofe. Su monti in calo con minime a tarda sera. Differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: Sui monti moderati/tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-est sulla pianura.

Mare: Calmo.

Martedi 4

Sulla pianura nuvoloso, alcune nebbie fino al primo mattino e di sera, localmente pioviggini a tratti, temperature senza variazioni di rilievo di notte e in aumento di giorno. Sui monti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso col passar delle ore, di sera qualche fiocco di neve sopra i 2000 m e qualche gioccia di pioggia a quote inferiori, temperature in calo.

Mercoledi 5

Cielo coperto, salvo temporanee leggere diminuzioni della nuvolosità sui monti. Attese precipitazioni discontinue con quota neve in calo fino anche a 1400/1700 m sulle Prealpi e 1000/1300 m sulle Dolomiti. Temperature in aumento sulla pianura e in calo sui monti.

Previsore: Stefano Veronese