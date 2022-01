Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile nel weekend e variabile a partire da lunedì e martedì

MeteoWeb

“Da sabato fino a domenica temporanea ripresa della pressione con tempo stabile e ventoso in quota per rinforzo dei venti da nord. Seguirà tempo variabile, determinato dal passaggio di più impulsi di aria fredda provenienti da nord tra lunedì e martedì, che determineranno una modesta variabilità con nuvolosità a tratti estesa e qualche debole precipitazione sulle Dolomiti più settentrionali. Mercoledì il passaggio di una saccatura in spostamento verso i Balcani lambirà il Veneto e determinerà un significativo rinforzo dei venti in quota da nord, che risulteranno anche molto forti, associati a frequenti episodi di Foehn nei fondovalle, localmente sulla Pedemontana e anche a tratti in pianura con probabile effetto sulle temperature massime che subiranno un sensibile aumento, con valori che si porteranno sopra la media del periodo. Saranno probabili deboli precipitazioni sulle Dolomiti settentrionali e al primo mattino locali anche sulla pianura orientale“. Sono queste le previsioni Meteo di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, per il Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 29

Cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature. Dopo il tramonto possibili foschie o locali nebbie sulla pianura meridionale. Temperature massime stazionarie. Venti in quota dai quadranti settentrionali forti, in ulteriore rinforzo a fine giornata. Probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane occidentali. In pianura venti in prevalenza deboli di direzione variabile

Domenica 30

Cielo: In prevalenza sereno, salvo annuvolamenti irregolari sulle creste di confine. Nelle ore più fredde probabili foschie o locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura in lieve calo; in aumento in montagna.

Venti: In quota venti forti da nord con tendenza ad attenuazione a fine giornata. Probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane. In pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedi 31

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e annuvolamenti irregolari sulle Dolomiti più settentrionali; in pianura foschie, nebbie e nubi basse in parziale dissolvimento.

Precipitazioni: Saranno possibili deboli precipitazioni sulle Dolomiti, specie su quelle più settentrionali, eventualmente nevose fino a fondovalle.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna; massime in generale diminuzione.

Venti: In pianura in rinforzo da ovest fino a risultare moderati, a tratti tesi nel tardo pomeriggio/sera. In quota venti in rinforzo da nord-ovest/nord fino a risultare forti in serata.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedi 1

Parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, per nubi medio-alte con possibili deboli precipitazioni sulle Dolomiti, specie sui settori più settentrionali, nevose fino a fondovalle. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in sensibile aumento in pianura, in calo sulle zone montane. In pianura venti dai quadranti occidentali inizialmente moderati poi deboli; in quota venti dai quadranti settentrionali forti, anche molto forti alle quote più alte. Probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie nella notte fino al primo mattino.

Mercoledi 2

In prevalenza sereno salvo annuvolamenti di sconfinamento sulle creste di confine associati a possibili burrasche di neve e annuvolamenti irregolari al primo mattino sulla pianura nord-orientale con possibili deboli precipitazioni associate. Venti molto forti in quota con frequenti raffiche di Foehn nei fondovalle e su Pedemontana e a tratti anche in pianura. L’effetto Foehn influenzerà l’andamento delle temperature con minime stazionarie o in locale aumento, massime in deciso aumento con valori in pianura che risulteranno sopra la norma del periodo. Previsore: R.R.