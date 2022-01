Previsioni Meteo: weekend di sole con qualche lieve disturbo nelle ore serali

MeteoWeb

L’alta pressione, come da previsioni meteo, sta avendo la meglio in questo fine settimana dando una spallata al flusso artico molto freddo che solo ci sfiora in queste ore. Di conseguenza, in un contesto barico su valori medio-alti, range tra 1022 e 1030 hp considerando i due estremi del territorio italiano, il tempo non può che essere ampiamente soleggiato su vaste aree, anzi in forma decisamente prevalente. Da segnalare, in queste ore mattutine, un po’ più di nubi irregolari sulla Puglia meridionale, localmente sul Gargano e altre diffuse tra la Calabria meridionale e la Sicilia, qui con qualche pioggia in più soprattutto sulle coste del Catanese e del Ragusano.

In linea di massima, però, sia oggi che domani, domenica 23, il tempo stabile e soleggiato sarà prevalente, salvo più nubi sui settori alpini altoatesini di confine, qui con locali nevicate fino in valle. Va evidenziato, tuttavia, una tendenza, sia per la serata odierna che per la sera di domenica 23, a un moderato aumento di nubi da Est in grado di determinare veloci addensamenti sulle aree del medio-basso Adriatico e meridionali in genere. Più nello specifico, dal tardo pomeriggio e poi nella serata di oggi più nubi interesseranno la Puglia, specie centro-meridionale, con arrivo di piogge e rovesci sparsi, poi fenomeni più deboli e localizzati anche verso alcune aree interne, tra il Sud Abruzzo, il Molise, il Nordest della Campania, localmente la Lucania e il Nord della Calabria. Si tratterà di fenomeni blandi e decisamente localizzati, tuttavia su queste aree interne possibili anche sotto forma di fiocchi deboli intorno ai 500/600 m. Nella notte, poi, i fenomeni potranno raggiungere anche localmente la Calabria meridionale e il Nordest della Sicilia, soprattutto tra Reggino e Messinese, anche qui con qualche locale rovescio sparso e occasioni per fiocchi blandi intorno ai 7/800 m, sia su Aspromonte che sui rilievi sovrastanti Messina.

Nella giornata di domani, domenica, continuerà il bel tempo soleggiato, salvo le consuete nebbie mattutine sulla Pianura Padana e più nubi basse o irregolari sulla Sicilia settentrionale. Solo in serata sarà possibile un aumento di nubi sul medio-basso Adriatico, essenzialmente sulla Puglia, magari in tarda serata verso il Molise e la Campania nordorientale, con qualche pioggia o rovescio sparso e fiocchi intorno ai 600/700 m. Da rilevare temperature piuttosto fredde nelle ore notturne e mattutine odierne, sia per una circolazione fredda settentrionale sia anche per la serenità del cielo e l’irraggiamento notturno, con valori che spesso si sono portati abbondantemente sotto zero, fino a -6/-7/-8°C sulle pianure del Nord, come anche localmente sulle aree interne appenniniche centrali. Sempre piuttosto freddo anche nella notte prossima, tuttavia un po’ in meno rispetto ai valori di oggi. Massime mediamente un po’ più miti.