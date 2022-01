Previsioni Meteo: weekend di sole, domenica più fastidi locali per nubi basse e locali nebbie

MeteoWeb

Il fine settimana, come preannunciato nelle nostre previsioni meteo, sarà caratterizzato dalla presenza di un campo anticiclonico. Esso si mostra particolarmente strutturato nella giornata odierna, con i massimi proprio sull’Italia e valori geo-potenziali sui 568 gpdam alle quote medie troposferiche un po’ su tutto il territorio, fino a 572 gpdam tra l’alto Tirreno e il Piemonte; anche al suolo i valori pressori sono medio-alti e vanno dei 1022 hp a sulle estreme regioni meridionali, fino a 1028 su quelle alpine. Naturalmente, ne consegue un tempo soleggiato e stabile, per oggi, su tutte le regioni, anzi con sole davvero dominante sulla gran parte del paese.

Più nel dettaglio, vanno segnalate soltanto un po’ di nubi basse, qualche addensamento e anche locali nebbie o foschie essenzialmente sul basso Tirreno, tra la Calabria meridionale e il Nord della Sicilia; altre locali nubi basse e nebbie sulla Sardegna nord-occidentale, sul Sassarese e sul Gargano. Le temperature massime per la giornata odierna sono in aumento sul medio-basso Adriatico, al Sud e sulle isole maggiori, stazionarie o in lieve aumento al Nord e sul medio-alto Tirreno. I valori massimi sono attesi mediamente tra +10 e +20°C sulle aree pianeggianti, salvo localmente qualche grado in meno.

Per la giornata di domani, domenica 16 gennaio, le previsioni meteo computano ancora una condizione sostanzialmente anticiclonica, anche se vanno segnalate infiltrazioni di aria un po’ più umida da Ovest per via di un lieve cedimento della pressione, specie in corrispondenza della parte settentrionale. Dunque, condizioni di tempo naturalmente sempre stabili e con ampio soleggiamento, tuttavia con un po’ più di nubi basse, in particolare sull’alto Tirreno, tra la Toscana centro-settentrionale e nordoccidentale e la Liguria, diffusamente anche sulla Pianura Padana, sulla Sardegna, soprattutto occidentale e nordoccidentale, e ancora sul basso Tirreno tra il Nord della Sicilia e la Calabria tirrenica. Su tutte queste aree, le nubi basse potranno produrre localmente anche una locale copertura del cielo, con associate nebbie e foschie. Più nubi irregolari saranno presenti anche sul medio Adriatico. Sole prevalente altrove. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie al Centro Sud o in lieve aumento sulle regioni centrali, in leggero calo sulle aree settentrionali. I valori massimi resteranno compresi mediamente sulle aree pianeggianti tra +10 e +20°C. Una cenno, infine, alle temperature minime che per tutto il fine settimana continueranno a essere piuttosto fredde, mediamente sotto lo zero anche di diversi gradi, sia sulle pianure del Nord che nelle valli appenniniche e con associate estese gelate.