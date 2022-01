“Quel neo che hai sul collo potrebbe essere un tumore”: giovane tifosa salva la vita ad un uomo durante una partita di hockey

MeteoWeb

Una fan di Seattle Kraken viene celebrata ora come un’eroina dopo aver aiutato l’assistente responsabile delle attrezzature dei Vancouver Canucks a identificare un neo canceroso sul suo collo nel bel mezzo di una partita. La vicenda è accaduta il 23 ottobre, nella prima partita casalinga del Kraken a Seattle.

Nadia Popovici, una 22enne residente a Seattle originaria del Canada, era seduta dietro la panchina dei Canucks quel giorno quando ha notato un neo di forma irregolare sul retro del collo del membro dello staff Brian (Red) Hamilton. Popovici, che andrà alla scuola di medicina l’anno prossimo, ha detto che il neo ha attirato la sua attenzione mentre Hamilton attraversava la panchina tra un macth e l’altro.

“Ho notato alcuni dei segni classici: bordi irregolari, un po’ di scolorimento e un diametro piuttosto grande“, ha detto Popovici a CBC News. “Ho pensato che non avrei fatto male a dire qualcosa”. La giovane, che non riusciva a farsi sentire dall’uomo, gli ha mostrato un messaggio sul suo telefono al plexiglass dietro la panchina dei Canucks, avvertendo Hamilton e dicendogli che il neo poteva essere canceroso. Sebbene Hamilton dica di aver inizialmente ignorato la nota, in seguito si è fatto controllare dal medico del team e ha scoperto che si trattava di un melanoma maligno che avrebbe potuto avere conseguenze potenzialmente letali se non fosse stato trattato. “Mi ha salvato la vita“, ha detto sabato in una conferenza stampa. “Non mi ha tirato fuori da un’auto in fiamme, come nei grandi racconti, ma mi ha tirato fuori da un fuoco lento”.

I Canucks avevano postato un messaggio su Twitter sabato cercando di trovare la fann che ha avvertito Hamilton del neo sulla nuca. Due ore dopo, hanno twittato che era stata trovata. Hamilton ha detto di aver scritto la nota per far sapere a Popovici che la sua perseveranza è stata premiata e l’ha definita un “grande essere umano“. “Sono così felice che l’abbia rimosso e che possiamo andare avanti“, ha detto Popovici. “Spero che viva una vita molto, molto lunga e che tutti noi possiamo celebrare questo momento per un po'”.

Popovici ha assistito sabato alla partita casalinga di Seattle contro i Canucks, incontrando Hamilton. I due hanno condiviso un abbraccio. Durante il gioco, Kraken e Canucks hanno annunciato che le due squadre avrebbero dato a Popovici 10.000 dollari per finanziare la sua scuola di medicina, come riconoscimento della sua buona azione.

Hamilton è stato con i Canucks dal 2002 in vari ruoli ed è originario di Richmond. Dice di aver rimosso il neo mezz’ora prima di una partita, e le successive analisi sono state negative per qualsiasi cosa cancerosa. I medici gli hanno detto che se avesse ignorato il neo per quattro o cinque anni, “non sarebbe qui“. “Come lo abbia individuato visto mi sconvolge“, ha detto. “Non era molto grande. Indosso una giacca, indosso una radio sul retro della mia giacca che si aggancia, quindi i cavi sono lì… Tipo, lei è un’eroina”.