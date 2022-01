Gravidanza e SARS-CoV-2: come rispondono mamme e feti al contagio? Lo studio

MeteoWeb

Le donne in gravidanza rappresentano una popolazione ad alto rischio di Covid-19 con complicanze gravi/critiche. Tuttavia sono ancora oggetto di indagine le risposte immunitarie materno-fetali avviate dall’infezione da SARS-CoV-2, e anche se questo virus è rilevabile nella placenta. Un’equipe di ricercatori ha mostrato che l’infezione da Covid-19 durante la gravidanza induce principalmente un’infiammazione unica, con risposte all’interfaccia materno-fetale, che sono in gran parte governate dai linfociti T materni e cellule stromali fetali.

L’infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza è anche associata alle risposte immunitarie cellulari nel sangue materno. La citochina fornisce lieve risposta nella circolazione neonatale (es. sangue del cordone ombelicale), senza compromettere il repertorio di cellule T o l’avvio di risposte IgM. È importante sottolineare che SARS-CoV-2 non viene rilevato nei tessuti placentari, né la sterilità della placenta è compromessa dall’infezione virale materna. Lo studio, pubblicato su Nature, fornisce informazioni sulle risposte immunitarie materno-fetali innescate da SARS-CoV-2 e sottolinea la rarità dell’infezione placentare.

Quel che è certo è che l’esposizione a SARS-CoV-2 durante la gravidanza provoca una risposta infiammatoria placentare che coinvolge sia le cellule materne che fetali, ma non infetta il tessuto placentare. A questa conclusine è giunto uno studio che ha coinvolto 12 donne risultate positive al virus durante la gravidanza, pubblicato su Nature Communications.

Mentre la maggior parte delle donne incinte infettate da SARS-CoV-2 sono asintomatiche o soffrono di sintomi lievi, alcune ricerche hanno dimostrato che le donne in gravidanza possono essere a maggior rischio di sviluppare malattie gravi. Tuttavia, si sa poco su come la malattia asintomatica o lieve influenzi l’interfaccia materno-fetale e la salute del bambino.

Per comprendere l’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza, Nardhy Gomez-Lopez e colleghi hanno reclutato 12 donne in gravidanza e risultate positive per SARS-CoV-2 e 11 controlli sani. Delle donne risultate positive, otto avevano infezioni asintomatiche, una mostrava sintomi lievi e tre avevano una grave Covid-19 che richiedeva un’integrazione di ossigeno. Gli autori hanno osservato una caratteristica risposta immunitaria pro-infiammatoria all’esposizione al virus materno, nella placenta e nel sangue sia delle madri che dei bambini. Hanno scoperto che sebbene gli anticorpi materni contro SARS-CoV-2 siano passati attraverso la placenta al bambino, nella placenta non sono stati rilevati né anticorpi fetali né SARS-CoV-2. Suggeriscono che questo indichi che la placenta protegge il feto dall’infezione.

Gli autori suggeriscono che i loro risultati forniscono informazioni sulle risposte immunitarie materno-fetali nell’infezione da SARS-CoV-2 e indicano che la trasmissione verticale dalla madre al feto può essere un evento raro. Tuttavia, osservano gli autori, le conclusioni dovrebbero essere interpretate con cautela a causa del numero limitato di casi gravi di Covid-19 in gravidanza.