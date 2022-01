Razzo SpaceX in rotta di collisione con la Luna: è allarme, l’impatto tra poche settimane

MeteoWeb

Un razzo SpaceX è in rotta di collisione con la Luna dopo aver trascorso quasi 7 anni vagando nello Spazio.

Il booster è stato originariamente lanciato dalla Florida nel Febbraio 2015 come parte di una missione interplanetaria, con a bordo un satellite meteorologico spaziale.

Dopo aver inviato il Deep Space Climate Observatory della NOAA in viaggio verso il punto di Lagrange – una posizione neutrale alla gravità quattro volte più lontana della Luna e in linea diretta con il Sole – il secondo stadio del razzo è andato alla deriva.

In questa fase era abbastanza in alto da non avere abbastanza carburante per tornare nell’atmosfera terrestre ma “mancava l’energia per sfuggire alla gravità del sistema Terra-Luna,” ha spiegato il meteorologo Eric Berger in un recente post su Ars Technica. “Quindi ha seguito un’orbita un po’ caotica da Febbraio 2015“.

Gli esperti ritengono che la traiettoria del razzo – circa 4 tonnellate di “spazzatura spaziale” – stia per intersecarsi con quella della Luna a una velocità di circa 2,58 km/s: la possibile collisione dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane.

Bill Gray, che scrive software per tracciare oggetti vicini alla Terra, asteroidi, pianeti minori e comete, ha affermato che lo stadio superiore del Falcon 9 molto probabilmente colpirà il lato opposto della Luna, vicino all’equatore, il 4 Marzo.

L’analista di dati ha affermato in un recente post che l’oggetto “ha effettuato un sorvolo lunare ravvicinato il 5 Gennaio” ma avrà “un certo impatto il 4 Marzo“. “Questo è il primo caso involontario (di spazzatura spaziale che colpisce la Luna) di cui sono a conoscenza,” ha aggiunto Gray.

Il punto esatto che il razzo colpirà rimane poco chiaro a causa dell’effetto imprevedibile della luce solare che “spinge” il razzo e “l’ambiguità nella misurazione dei periodi di rotazione” che potrebbe alterare leggermente la sua orbita. “Questi effetti imprevedibili sono molto ridotti, ma si accumuleranno da qui al 4 Marzo,” ha scritto Gray, aggiungendo che sono state necessarie ulteriori osservazioni per definire l’ora e il luogo precisi dell’impatto.

Per quanto riguarda la possibile visibilità della collisione dalla Terra, Gray ha spiegato che probabilmente l’evento passerà inosservato: “La maggior parte della Luna è di mezzo, e anche se accadesse sul lato vicino, l’impatto si verificherà un paio di giorni dopo il novilunio“.

Jonathan McDowell, astrofisico dell’Università di Harvard, ha scritto su Twitter che l’impatto avverrà il 4 Marzo, ma “non sarà un grosso problema“.

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It’s interesting, but not a big deal. — Jonathan McDowell (@planet4589) January 25, 2022

Tuttavia, gli appassionati ritengono che l’impatto potrebbe fornire dati preziosi.

Berger crede che l’evento consentirà l’osservazione del materiale sotterraneo espulso dall’attacco del razzo, mentre Gray afferma di “fare il tifo per un impatto lunare“. “Sappiamo già cosa succede quando la spazzatura colpisce la Terra, non c’è molto da imparare da questo,” ha affermato.