Rende, giovane insegnante si dà fuoco davanti a caserma dei Carabinieri: è in condizioni disperate. Il VIDEO

Un gesto eclatante che potrebbe costargli la vita: F.C., 33enne cosentino che lavora in Lombardia come docente e aveva da poco fatto rientro in Calabria, stamani si è dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina avanti la caserma che ospita la Compagnia dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Ad intervenire per primi per spegnere le fiamme che lo avvolgevano sono stati due uomini, dipendenti di un’autofficina, che afferrati gli estintori sono corsi in direzione dell’uomo in fiamme tentando di domare il fuoco. Immediatamente dopo anche un carabiniere della caserma è intervenuto con un terzo estintore, mentre l’uomo avvolto dalle fiamme continuava a camminare. Adesso il 33enne si trova in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, con prognosi riservata, avendo riportato ustioni gravi su oltre il 70% del corpo. Agli investigatori non risultano episodi pregressi di tipo penale, né militanza in gruppi ideologici estremi, dunque. L’ipotesi è quella di un gesto estremo che potrebbe essere scaturita da un’eventuale sospensione dalla professione in base alle leggi emanate sull’obbligo vaccinale. Gli inquirenti, tuttavia, non hanno avuto al momento alcun riscontro in tal senso e stanno lavorando per risalire alla situazione del giovane e ricostruire le motivazioni del folle gesto.