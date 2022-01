Rigenerata la zampa di una rana con un cocktail di farmaci

MeteoWeb

Un cocktail di farmaci, chiamato BioDome, ha portato alla ricrescita di un arto in un modello animale di rana: il risultato è stato raggiunto dagli scienziati della Tufts University e del Wyss Institute dell’Università di Harvard, che hanno pubblicato i dettagli del lavoro su Science Advances.

Il team guidato da Nirosha Murugan ha utilizzato 5 farmaci e un bioreattore in silicone che ha fissato i medicinali sul moncone per 24 ore. Il trattamento ha stimolato un periodo di crescita di 18 mesi che ha portato al recupero completo delle funzioni dell’arto.

Come noto, alcuni animali hanno la capacità di rigenerare diverse parti del corpo, ma negli esseri umani l’unico organo in grado di farlo è il fegato. Gli studiosi hanno innescato un processo rigenerativo chiudendo la ferita in un cappuccio di silicone, il BioDome, in cui sono stati applicati 5 farmaci: ogni sostanza aveva una specifica funzione, come la cura dell’infiammazione, l’inibizione della produzione di collagene e la stimolazione di fibre nervose, vasi sanguigni e muscoli. Il bioreattore ha fornito l’ambiente adeguato al processo rigenerativo.

I nuovi arti – hanno evidenziato gli autori – mostravano una struttura ossea estesa con caratteristiche simili alla controparte naturale, rispondevano agli stimoli e adempivano a tutte le funzioni proprie delle altre zampe.

“E’ emozionante osservare che i farmaci che abbiamo selezionato hanno portato alla rigenerazione di un arto quasi completo, la breve esposizione necessaria suggerisce che le rane potrebbero avere delle capacità rigenerative dormienti,” ha affermato Murugan. “Nei prossimi studi valuteremo la possibilità di utilizzare BioDome e questo cocktail sui mammiferi. Il nostro lavoro apre una serie di prospettive in ambito della medicina rigenerativa,” ha concluso Michael Levin della Tufts University.