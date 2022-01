Roma, misteriosa moria di storni nel quartiere Appio: l’allarme lanciato da OIPA – FOTO

MeteoWeb

Misteriosa moria di storni nel quartiere Appio. L’Organizzazione internazionale protezione animali, ricevuta l’informazione la segnalazione da un cittadino e dopo avere svolto un sopralluogo che conferma l’allarme, ha scritto immediatamente all’Ufficio Benessere animali del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale e all’Ufficio veterinario dell’Asl Roma 3.

“Abbiamo constatato una moria di storni, testimoniata da una documentazione fotografica, lo scorso 17 gennaio in via Appia Nuova all’altezza del civico 124″, spiega Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma. “Una ventina di storni morti erano a terra sullo spartitraffico adibito a parcheggio, in un raggio di pochi metri, alcuni schiacciati dalle auto. Un analogo fenomeno lo abbiamo registrato in via Etruria lo scorso 26 dicembre. Non conosciamo il motivo di questa moria. Ora attendiamo gli approfondimenti di Comune e Asl“. Guarda la gallery fotografica scorrevole in alto.