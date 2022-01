Satellite Starlink di SpaceX si disintegra sulla Spagna in una spettacolare palla di fuoco [VIDEO]

MeteoWeb

La disintegrazione di un satellite Starlink che la società SpaceX ha messo in orbita un anno fa, il 24 Gennaio 2021, per fornire comunicazioni Internet, ha generato il 23 Gennaio 2022 una spettacolare palla di fuoco che è stata osservata da più zone della Spagna.

Il rientro è stato registrato dai rivelatori che il Fireball and Meteor Network of Southwest Europe (SWEMN Network) gestisce in diversi osservatori del Paese, che operano nell’ambito del progetto SMART, coordinato dall’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia (IAA -CSIC).

L’analisi del principal investigator del progetto SMART, José María Madiedo, dell’IAA-CSIC, che ha incluso anche i dati forniti da alcuni testimoni, ha permesso di stabilire che il satellite che ha originato la palla di fuoco è entrato in atmosfera a una velocità di circa 27mila km/h alle 23 del 23 Gennaio.

Si sarebbe trattato, ha spiegato l’esperto, di un satellite Starlink, con una massa di circa 260 kg, che la compagnia SpaceX ha messo in orbita il 24 Gennaio 2021 per fornire comunicazioni Internet.

Il brusco attrito con l’atmosfera a questa enorme velocità ha fatto sì che l’oggetto diventasse incandescente, generando così una palla di fuoco che ha iniziato a bruciare a un’altitudine di circa 100 km su un punto situato a nord del Marocco, quasi al confine con l’Algeria.

Da lì si è spostato in direzione Nord/Ovest e lungo la sua traiettoria il satellite si è frammentato, quindi si potevano vedere diverse sfere di fuoco che avanzavano in parallelo mentre ognuno di questi frammenti diventava incandescente.

Secondo le informazioni disponibili al momento, la palla di fuoco avrebbe attraversato l’intera penisola e infine sarebbe arrivata nelle Asturie, dove avrebbe terminato la sua traiettoria sul Mar Cantabrico.

Pertanto, ogni possibile frammento del satellite sopravvissuto al suo improvviso passaggio attraverso l’atmosfera terrestre dovrebbe essere caduto in mare.

Tuttavia, Madiedo ha sottolineato che l’evento è ancora allo studio.