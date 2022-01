Scogliera travolge barche di turisti in Brasile: si aggrava il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo di un pezzo di scogliera in Brasile. Sono salite a 10 le persone che hanno perso la vita nel lago Furnas, nello stato brasiliano di Minas Gerais orientale. In giornata, infatti, sono stati trovati i corpi di due persone date per disperse.

Ieri un grande frammento di roccia si e’ staccato da un promontorio ed e’ precipitato su alcune barche nel lago, mentre altri turisti in preda al panico osservavano impotenti dalle imbarcazioni vicine. Piu’ di 30 persone sono rimaste ferite, di queste nove hanno dovuto essere ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorita’. I dieci morti, tutti cittadini brasiliani, di eta’ compresa tra i 14 ei 68 anni, facevano parte di un gruppo di familiari e amici che si trovava sulla barca che ha subito l’impatto maggiore.

Il Presidente Jair Bolsonaro ha affermato che “non appena si e’ verificato lo sfortunato disastro, la Marina brasiliana si e’ trasferita sul sito per salvare le vittime e trasportare i feriti”. Le ricerche sono state sospese durante la notte per motivi di sicurezza, ma altri soccorritori hanno continuato a lavorare. I subacquei hanno ripreso le ricerche questa mattina.

Si ritiene che il distacco sia stato favorito dalle forti precipitazioni abbattutesi sulla zona, dove, secondo gli esperti, sarebbe opportuno interdire alle barche di avvicinarsi alle scogliere nella stagione delle piogge.