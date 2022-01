Incredibile scoperta in Colombia, nel deserto di Tatacoa: trovate 110 specie di api

MeteoWeb

La Tatacoa, la seconda zona arida per estensione della Colombia, ha appena svelato alla scienza uno dei suoi più intriganti segreti: in un’area di appena 330 chilometri quadrati – poco meno del territorio occupato dalla città di Medellín – ci sono 110 specie di api. Uno di essi non era nemmeno stato identificato prima, molti sono endemici (si trovano solo lì e in nessun’altra parte del mondo), e la maggior parte non vive in colonie o è dedita alla produzione di cera e miele.

I risultati sono contenuti in uno studio dei ricercatori dell’Università Militare Nueva Granada di Bogotá, iniziato come una serie di viaggi sul campo per raccogliere insetti, e che in seguito ha assunto un significato internazionale. “Abbiamo scoperto che c’era una maggiore diversità di api di quanto ci si aspetterebbe da un’area arida come La Tatacoa“, afferma il biologo Andrés Felipe Herrera Motta, dottorando dell’Università del Kansas (Stati Uniti), che ha svolto parte dell’analisi con un grande gruppo di ricerca. Lo studio ha approfondito l’argomento. Nonostante sia iniziato nella zona più turistica – quella che si vede nelle fotografie e che mostrano Tatacoa come un territorio semidesertico – è presto avanzato con la scoperta di circa 80 specie.

“Lì abbiamo trovato una specie nuova per la scienza, Centris celadonia, ed è stata una grande scoperta. Verifichiamo che non è solo un luogo con un’enorme ricchezza, ma che nasconde ancora nuove specie”, precisa l’esperto.

L’indagine era diretta a San Alfonso, Potosí e La Victoria, che sono altre località all’interno di La Tatacoa, in una zona rurale del comune di Villavieja. Successivamente ha ottenuto il sostegno dello Smithsonian Tropical Research Institute, che dipende dalla prestigiosa Smithsonian Institution, con sede negli Stati Uniti. “Abbiamo trovato nuove specie per il Sud America, nel mezzo delle piccole aree di foresta tropicale secca, che sono ancora conservate nel Tatacoa“, sottolinea il ricercatore.

Herrera Motta sottolinea che è fondamentale proteggere queste foreste secche, dove sono state identificate non solo le api, ma anche altre specie, fondamentali in termini di biodiversità. L’esperto ricorda che, oltre alla specie più conosciuta, l’Apis mellifera, che produce miele e cera, ci sono molte altre api al mondo che non vivono nemmeno in colonie e non hanno una gerarchia con una regina. In totale, nel mondo sono conosciute 20.400 specie, di cui il 70% sono solitarie.

Lo studio a Tatacoa include un poster che illustra i risultati delle api e le loro dimensioni confrontate. “Ce ne sono 104 lì, ma sono state trovate un totale di 110 specie di api“, ribadisce Herrera Motta.