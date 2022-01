Spazio: scoperta un’area meno metallica della Via Lattea

MeteoWeb

La metallicita’ di una stella dipende dai livelli di elementi pesanti e varia a seconda del corpo considerato. Ora i ricercatori hanno identificato un gruppo di astri caratterizzati da una metallicita’ notevolmente bassa. Uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati del Centre national de la recherche scientifique e dell’Osservatorio Astronomico di Strasburgo, ha esaminato alcune delle caratteristiche di una particolare formazione stellare.

I ricercatori sono giunti alla conclusione che nella Via Lattea esiste una struttura stellare, chiamata C-19, costituita unicamente da oggetti con metallicita’ estremamente bassa, ovvero poveri di elementi pesanti come carbonio, ossigeno e ferro. Il Sole, spiegano gli autori, e’ composto per il 98,5% da elio e idrogeno, due elementi chimici leggeri, e per il restante 1,5% da elementi piu’ pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Stando ai dati del gruppo di ricerca, C-19 risulta caratterizzata da stelle con un quantitativo di elementi pesanti circa 2.500 volte inferiore rispetto a quello associato al Sole.

Questa scoperta, commentano gli studiosi, sfida l’attuale comprensione e i modelli relativi alla formazione degli ammassi stellari. Dato che gli elementi pesanti derivano da generazioni successive di stelle massicce, concludono gli scienziati, l’estremamente bassa metallicita’ delle stelle C-19 suggerisce che esse si siano formate poco tempo dopo la nascita dell’Universo.