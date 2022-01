Scorci incantevoli a Pechino: la capitale cinese imbiancata dalla neve a 2 settimane dai Giochi invernali [FOTO]

MeteoWeb

Pechino è stata imbiancata da una sottile coltre di neve, con temperature scese sotto lo zero, a due settimane circa dall’avvio dei Giochi invernali. La colonnina di mercurio è crollata fino a -9°C.

Sebbene le temperature a Pechino scendano regolarmente ben al di sotto dello zero nei mesi invernali, le precipitazioni sono scarse, il che rende insolite le nevicate.

Le Olimpiadi prenderanno il via il 4 Febbraio e dipenderanno del tutto dall’innevamento artificiale: tutti i siti delle gare sono dotati di sistemi automatici che monitorano la temperatura e l’umidità dell’aria per massimizzare la produzione.

Gli innevatori sono alimentati da energia rinnovabile, e tutti i siti – per la prima volta nella storia dei Giochi – potranno contare sull’energia verde.

L’acqua utilizzata per la neve tornerà nei serbatoi locali allo scioglimento della primavera.

A Gennaio dello scorso anno le temperature nella capitale cinese sono scese al livello più basso da oltre 5 decenni, ma senza neve e poco ghiaccio. La colonnina di mercurio un anno fa era scesa a -19,6°C, ai livelli più bassi dal 1966 (-27,4°C).