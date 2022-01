Siccità in Piemonte: a Gennaio appena 0.8 mm a Oropa nel giorno più “piovoso”

MeteoWeb

Con l’alta pressione dominante, continua ad assottigliarsi l’innevamento in Piemonte: i dati di Arpa a 2.000 metri riportano da 0 a 25 centimetri sulle Alpi Graie, da 10 a 60 sulle Cozie nord, 10-35 sulle Cozie sud, 20-45 sulle Lepontine, 30-50 sulle Alpi Liguri, 25-45 sulle Marittime.

L’osservatorio meteorologico di Oropa (Biella) ha registrato 2 giorni con pioggia in tutto il mese di Gennaio: sono stati registrati 0.6 mm il 5 Gennaio, e 0.8 mm 4 giorni dopo.

Per molti giorni non sono previste precipitazioni in Piemonte.