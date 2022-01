Sophia Duleep Singh: la principessa dimenticata che si batteva per i diritti delle donne

MeteoWeb

Sophia Duleep Singh era una figlia dell’ultimo sovrano sikh del Punjab, Maharajah Duleep Singh, ed è cresciuta a Elveden, al confine tra Norfolk e Suffolk. La giovane principessa ha letteralmente fatto la storia all’inizio del 1900 rischiando il suo status reale per dare luogo ad una campagna per i diritti delle donne. Come ha spiegato la scrittrice Sufiya Ahmed, “possiamo tutti relazionarci con questa giovane donna timida ma molto determinata“. Il suo libro, My Story: Princess Sophia Duleep Singh, per bambini dai 9 ai 13 anni, è stato lanciato al museo Ancient House di Thetford, Norfolk, fondato dal fratello di Sophia, Frederick Duleep Singh, nel 1921.

Il Maharajah Duleep Singh fu esiliato in Inghilterra dopo che il suo regno fu annesso dagli inglesi in India negli anni ’40 dell’Ottocento. Nonostante i tentativi falliti di tornare in India, ha usato il suo compenso finanziario per acquistare Elveden Hall, dove si sono poi stabiliti sua moglie e i suoi figli. La famiglia era amica intima della regina Vittoria, che in seguito fornì loro un appartamento a Hampton Court Palace. Ahmed racconta che la principessa ha vissuto la vita come una “tipica donna inglese” prima di “cercare un significato nella sua vita” mentre cresceva.

È diventata una sostenitrice impegnata dei diritti delle donne ed è stata membro sia della Women’s Social and Political Union (WSPU) che della Women’s Tax Resistance League, il cui slogan era “No Vote, No Tax“. Nel 1910, la principessa Sofia guidò una manifestazione di 400 persone in Parlamento con l’eminente suffragetta Emmeline Pankhurst, una protesta che divenne nota come “Venerdì nero“. È stata spesso vista vendere il giornale Le Suffragette fuori dalla sua casa a Hampton Court Palace.

“Non ho mai saputo di lei e sono rimasta devastata nell’apprendere che c’era questa suffragetta che mi somigliava. Le persone che conosciamo a scuola, le ricordiamo per il resto della nostra vita – per me quella era Florence Nightingale – ha spiegato Ahmed -. Spero che la sua storia ispiri i bambini. Ha lottato con un senso di appartenenza come donna di colore, ma ha scelto l’Inghilterra come sua casa. Era timida, ma alla moda, molto determinata e benvoluta. Non era la più rumorosa nella stanza”.

La principessa Sofia morì il 22 agosto 1948, all’età di 71 anni.

Melissa Hawker, responsabile dell’apprendimento del Norfolk Museums Service, ha affermato che lo status reale proteggeva – e ostacolava – la principessa. “I bambini amano quanto ardentemente ha perseguito ciò che pensava fosse giusto, rispondendo a quella feroce moralità“, ha detto. “Ma la sua posizione era un’arma a doppio taglio. Era una principessa del Punjab, una figlioccia della regina Vittoria e una combattente rivoluzionaria per l’uguaglianza e la giustizia. Era straordinaria“.