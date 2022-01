Spazio: al via il dispiegamento dell’enorme parasole del telescopio James Webb

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb sta dispiegando il suo enorme parasole: sono stati messi in tensione con successo i primi 3 strati su 5, necessari per proteggere gli strumenti dal calore del Sole.

L’apertura dello scudo termico, uno degli aspetti più delicati dell’intera missione, potrebbe terminare nella giornata di oggi.

Procede quindi da programma la complessa fase di dispiegamento del più grande e complesso telescopio spaziale, frutto della collaborazione tra NASA, ESA e Agenzia spaziale canadese, costato circa 10 miliardi di dollari: la speranza è che possa fare luce su molti dei grandi enigmi astronomici, come l’energia e la materia oscura o scoprire la vita su lontani esopianeti.

Dopo una breve pausa per verificare il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi, il team della missione ha dato il via alla messa in tensione dei primi 3 enormi “fogli” di Kapton, un materiale isolante sottile come un capello, che proteggeranno il telescopio dai raggi del Sole.

Le operazioni hanno richiesto circa un’ora per ognuno dei “fogli” grandi 21 metri per 14.

Gli ultimi due “fogli” verranno messi in tensione nelle prossime ore.

Successivamente si procederà al dispiegamento dello specchio secondario e del grande specchio primario di 6.5 metri di diametro.