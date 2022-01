Spazio: Arianespace lancerà il satellite Microcarb, traccerà pozzi e fonti di CO2 su scala globale

MeteoWeb

Arianespace si è aggiudicata un contratto di lancio da parte dell’ESA, nel quadro di un accordo con la Commissione europea, per lanciare Microcarb nel 2023 su Vega C. Microcarb è un satellite scientifico sviluppato dal CNES di 190 kg che sarà posizionato in un’orbita eliosincrona, a 650 km sopra la Terra.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo contratto di lancio, che sottolinea la capacità di Arianespace di progettare le soluzioni di lancio più competitive, in questo caso con Vega C, per rispondere alle esigenze delle istituzioni europee“, ha dichiarato Stéphane Israël, CEO di Arianespace. “Siamo particolarmente entusiasti di rendere reale questo progetto spaziale emblematico, che è un grande esempio di cooperazione tra ESA, la Commissione europea e il CNES, con il supporto dell’industria per comprendere meglio l’impatto dell’attività umana sul cambiamento climatico“.

Microcarb è un piccolo satellite progettato per mappare le fonti e i pozzi di assorbimento dell’anidride carbonica (CO 2 ) – il più importante gas serra – su scala globale. Per capire meglio l’impatto della CO 2 prodotta dall’attività umana e come questo gas serra viene rilasciato e assorbito, la NASA ha lanciato il satellite OCO-2 nel 2014. Nel 2023, il CNES assumerà questo ruolo con il lancio di Microcarb. Il suo strumento spettrometro dispersivo sarà in grado di misurare la concentrazione atmosferica di CO 2 a livello globale con un alto grado di precisione (dell’ordine di 1 ppm) e con una dimensione del pixel di 4,5 km x 9 km.

Lo strumento sarà posizionato su un microsatellite costruito intorno al bus Myriade del CNES con un carico utile progettato e prodotto da Airbus Defence and Space. Questa missione coinvolge la comunità scientifica francese che studia la climatologia e il ciclo del carbonio. La missione Microcarb include finanziamenti dai programmi francesi di investimento per il futuro, così come dal programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020.