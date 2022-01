Spazio e lanciatori: il nucleo centrale dell’Ariane 6 è arrivato in Guyana francese

Il nucleo centrale di Ariane 6, il lanciatore ESA di nuova generazione, è arrivato in Guyana francese dall’Europa. Il suo arrivo permette di dare inizio ai test combinati con la base di lancio situata all’interno dello spazioporto europeo, dove gli stadi di Ariane 6 saranno integrati per la prima volta sulla rampa di lancio.

“La presenza di Ariane 6 nello spazioporto europeo è incredibilmente emozionante. Questo è un traguardo fondamentale, il punto di arrivo di un’intensa preparazione da parte dell’ESA e dei suoi partner operanti sia in Europa che presso lo spazioporto Europeo situato in Guyana Francese. È un importante passo avanti che dimostra che l’Ariane 6 è pronto per il volo“, ha commentato Daniel Neuenschwander, Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA.

Per la sua capacità di riaccensione multipla e per il suo design modulare, Ariane 6 sarà in grado di compiere qualsiasi tipo di missione verso ogni tipo di orbita. Con l’uso di due o quattro booster in base alle prestazioni richieste, questo nuovo veicolo di lancio estende e garantisce ulteriormente l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio.