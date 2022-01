Spazio, LUNA sta prendendo forma: a Colonia un prezioso banco di prova per i futuri astronauti

La Luna è visibile presso il Centro Astronauti Europeo (EAC) dell’ESA a Colonia, in Germania, dove presto sarà costruita una struttura ideata per ricreare la superficie lunare. Conosciuto come ESA-DLR LUNA, il progetto di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il Centro aerospaziale tedesco (DLR) fornirà uno spazio di addestramento per gli astronauti e un centro prove per tecnologie, offrendo a partner e utenti le conoscenze necessarie per proseguire con le ricerche sulla Luna.