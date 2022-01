Spazio: l’unica cosmonauta russa andrà in orbita quest’anno con Crew Dragon di SpaceX

MeteoWeb

In caso di accordo tra USA e Russia, l’unica cosmonauta russa attualmente in attività, Anna Kikina, andrà in orbita quest’anno a bordo di una capsula americana, mentre l’astronauta NASA Francisco Rubio parteciperà a una missione che prevede il lancio con una navicella russa: lo ha riferito il quotidiano economico russo Vedomosti.

Se tutto andrà secondo i piani, Kikina partirà ad Agosto alla volta della Stazione Spaziale Internazionale a bordo di Crew Dragon di SpaceX, la società di Elon Musk, mentre Rubio viaggerà sulla Soyuz MS-22.

In mancanza di accordo la cosmonauta russa partirà comunque ma a bordo di una navicella russa, a Settembre.

L’ultima cosmonauta russa ad andare in orbita è stata Elena Serova, tra il 2014 e il 2015.