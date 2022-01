Spazio: scoperto un corpo celeste misterioso, rilascia enormi quantità di energia

MeteoWeb

Rilevato un corpo celeste misterioso, in grado di rilasciare enormi quantità di energia: gli scienziati della Curtin University hanno notato insoliti picchi di attività per 3 volte in 60 minuti.

Diverso da qualunque elemento noto, il corpo celeste, descritto su Nature, si trova a circa 4mila anni luce di distanza dalla Terra, ed emette un raggio di radiazioni che attraversa la nostra linea di vista.

Il team guidato da Natasha Hurley-Walker si è avvalso del telescopio Murchison Widefield Array nell’entroterra dell’Australia occidentale per scandagliare la volta celeste, e l’oggetto è stato scoperto da Tyrone O’Doherty, studente della Curtin University.

“Abbiamo notato un segnale che appariva e scompariva durante le osservazioni, è stato davvero insolito,” ha affermato Hurley-Walker.

Il corpo celeste sembra in grado di convertire l’energia magnetica in onde radio in un modo più efficace rispetto a qualunque altro corpo noto. “I prossimi rilevamenti con il MWA ci aiuteranno a capire se si è trattato di un evento unico o se abbiamo scoperto una nuova popolazione di oggetti precedentemente sconosciuti,” ha proseguito Hurley-Walker.

L’oggetto osservato da O’Doherty è rimasto attivo per circa un minuto, un comportamento difficile da spiegare sulla base delle conoscenze attuali. “Per studiare questo fenomeno sarà fondamentale raccogliere una serie di informazioni dettagliate e di dati precisi a riguardo. Tale attenzione è possibile grazie agli strumenti di nuova generazione e alla tecnologia dell’MWA. Siamo davvero entusiasti di questa scoperta e di tutte le future osservazioni che saranno rese possibili dal telescopio,” ha aggiunto Steven Tingay, direttore dell’MWA.