Spazio: sfiorato impatto tra satellite cinese e i detriti del Cosmos 1408 russo

Sfiorato l’impatto in orbita tra un satellite cinese e detriti spaziali russi: il centro per il monitoraggio dei detriti spaziali dell’ente cinese per lo Spazio, la China National Space Administration, ha reso noto che si è verificato un incontro molto ravvicinato tra il satellite scientifico Tsinghua e i detriti del satellite russo Cosmos 1408.

Il rischio di collisione maggiore si è avuto martedì scorso quando la distanza tra il satellite cinese e i detriti di quello russo era di circa 14 metri, a una velocità relativa di 5,27 km/s, ha dichiarato Liu Jing esperto di detriti spaziali, citato da Global Times.

La distanza è da considerarsi estremamente ravvicinata, soprattutto se si considera che normalmente, i massimi avvicinamenti avvengono a distanza di decine di km, ha spiegato l’esperto cinese.

“Al momento mantengono una distanza di sicurezza, ma la possibilità di riavvicinarsi in futuro non può essere esclusa,” ha evidenziato l’esperto.

Quanto avvenuto è probabilmente da imputarsi a errori di calcolo in cui spesso possono incorrere i Paesi riguardo agli oggetti in orbita: quando si profila l’eventualità di uno scontro, si attuano modifiche della traiettoria per evitarlo.

I rischi di impatto si sono moltiplicati dopo che un test russo, condotto a Novembre scorso, ha generato una nube detriti – circa 1.600, larghi più di 10 cm – in un’orbita compresa tra i 400 e i 1.100 km dalla Terra.