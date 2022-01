Strane sculture di sabbia compaiono sulla riva del Lago Michigan, “devi essere lì al momento giusto per vederle” [FOTO]

MeteoWeb

Bizzarre sculture di sabbia sono apparse sulla spiaggia del Lago Michigan all’inizio di Gennaio: alcuni fotografi locali hanno pubblicato online i loro scatti delle meraviglie create dalla natura.

Cosa sono queste statue sabbiose e cosa le ha create?

La loro origine dipende da diversi fattori, tra cui il contenuto di sabbia nell’acqua e le condizioni del vento, ha affermato Daniel Bonn, fisico e capo del van der Waals-Zeeman Institute dell’Università di Amsterdam.

Questi “pilastri”, che assomigliano anche a pezzi di scacchi, erano di altezze variabili, da 7,6 a 51 cm, ha spiegato Terri Abbott, una fotografa naturalista che vive nel Nord dell’Indiana.

Abbott stava visitando il Tiscornia Park a St. Joseph, nel Michigan, l’8 Gennaio, quando ha notato le forme sulla spiaggia innevata.

“Sdraiata a terra e scattando foto tra queste sculture sembrava di essere in un altro pianeta,” ha dichiarato Abbott a Live Science. “Erano congelate e dure al tatto. I bordi intricati e così affilati le rendevano ciascuna sorprendente a modo suo“.

Abbott non aveva mai visto sculture come questa prima: “Non potevo credere a quanto fossero perfettamente scolpite,” ha aggiunto.

Le gelide temperature invernali del Michigan hanno contribuito a preparare il terreno per la formazione di queste strane sculture, ha sottolineato Bonn, ricercatore senior dello studio intitolato “Come costruire il castello di sabbia perfetto”, pubblicato su Scientific Reports nel 2012.

“Grosso modo, penso che ci siano chiazze liquide nella sabbia che si congelano quando fa freddo,” ha spiegato Bonn a Live Science. La costa è un luogo ventoso, ha osservato. Quando il vento carico di sabbia soffia in queste zone ghiacciate, si verificano due azioni apparentemente opposte: alcuni dei granelli di sabbia possono attaccarsi alla zona ghiacciata, facendola accrescere, “ciò poi forma una struttura consolidata approssimativamente cilindrica, simile a un castello di sabbia,” ha detto Bonn.

Inoltre, il vento, e la sabbia che trasporta, possono erodere questi “pilastri” di sabbia, rimuovendo granelli, e ciò crea gli anelli e la forma asimmetrica del cilindro, ha detto Bonn.

Parte della sabbia erosa da queste sculture finisce altrove sulla spiaggia. In alcune foto, “si vede che ci sono strutture puntiformi sottovento, il risultato della sabbiatura del cilindro,” ha evidenziato l’esperto.

Joshua Nowicki, fotografo del sud-ovest del Michigan, si è imbattuto negli stessi “pilastri” di sabbia al Tiscornia Park il 7 e l’8 Gennaio. Nowicki, che ha già visto strutture di sabbia simili in precedenza, ha notato che, sebbene rari, questi “pilastri” si possono creare in qualsiasi momento dell’anno, “se c’è sabbia bagnata e forti venti sostenuti per diversi giorni“. Nella maggior parte dei casi, “diventano più grandi di circa 5 cm quando la sabbia è ghiacciata (per la pioggia, la neve sciolta, gli spruzzi delle onde),” ha dichiarato a Live Science.

Le sculture di sabbia che ha visto quest’anno “sono alcune delle più alte che io abbia mai fotografato, la più grande era alta circa 38 cm e aveva 5 cm di diametro,” ha osservato Nowicki. “Lungo la spiaggia, c’erano almeno 6 gruppi con 30 o più strutture di sabbia in un gruppo, un altro ne aveva un bel po’ di più“.

La maggior parte di queste meraviglie non dura a lungo. Di solito, nel giro di pochi giorni “il vento le erode completamente o le abbatte; se la temperatura sale sopra lo zero, si sbriciolano, e spesso in inverno vengono presto ricoperte dalla neve,” ha spiegato Nowicki.

Le sculture del Tiscornia Park sono crollate all’inizio di questa settimana quando le temperature hanno iniziato a salire, ha detto Nowicki. “Il fatto che esistano solo per un breve periodo le rende molto speciali,” ha proseguito. “Devi essere lì al momento giusto per vederle quando la forma è ancora ben definita“.