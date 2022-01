Meteo, temperature primaverili sul Piemonte: in arrivo il foehn, previste raffiche da 100 km/h

MeteoWeb

Quest’ultima domenica di gennaio, in Piemonte, si sono registrate temperature primaverili, con il termometro che ha sfiorato i 20°C. Si tratta dell’effetto dell’azione delle correnti del nord, come precisano gli esperti di Arpa Piemonte, che prevedono tempo stabile e soleggiato. “Domani l’interazione tra l’alta pressione a ovest del continente europeo e la bassa pressione a est si farà molto marcata per effetto dell’espansione ulteriore dell’anticiclone atlantico – spiega l’Arpa -. Nel contempo un freddo fronte transiterà sulle Alpi scavando un marcato gradiente di pressione. Ciò costituirà l’innesco di forti correnti settentrionali e condizioni di foehn estese a tutto il territorio piemontese dal pomeriggio“. Previste raffiche nelle valli alpine fino a 100 km/h. Il foehn continuerà ad interessare il territorio piemontese fino a metà settimana.