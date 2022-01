Sushi contaminato, scatta il richiamo del Ministero della Salute: rischio per i consumatori

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per sushi contaminato da un elevato contenuto di iodio, a livelli pericolosi per la salute dei consumatori. Si tratta di sushi confezionato denominato Yutaka Sushi Nori, prodotto da Tazaki Food Ltd e venduto nei supermercati italiani in confezioni protettive. I lotti richiamati sono i seguenti:

04-11-22

06-11-22

10-11-22

I supermercati che ne hanno ancora scorte sugli scaffali o nei magazzini dovranno ritirarli, mentre i consumatori che avessero già acquistato non devono consumare, ma riconsegnare al punto vendita.