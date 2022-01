I paradossi del green pass: Szczesny può giocare ma non andare allo stadio, “è stato l’ultimo a vaccinarsi”

MeteoWeb

Wojciech Szczesny sarà il grande assente (a quasi) dell’atteso match di domani sera che vede la Juventus sfidare l’Inter nella finale della Supercoppa italiana. Domani il portiere della Juventus sarà Mattia Perin. Szczesny, come ha spiegato Allegri, “è stato l’ultimo a vaccinarsi, potrà arrivare soltanto all’ultimo minuto e quindi andrà in panchina”.

Avendo iniziato il ciclo vaccinale da pochi giorni, infatti, il portiere polacco non ha ancora il green pass: Szczesny ha iniziato solo di recente il ciclo vaccinale, ricevendo la prima dose e non sono ancora trascorsi i 14 giorni per ricevere il lasciapassare verde. In più, giova ricordarlo, da ieri 10 gennaio, il super green pass è necessario per accedere agli stadi, ma solo per i tifosi; per gli sportivi professionisti la regola non vale, dunque Szczesny, come gli altri calciatori no-vax, potranno arrivare allo stadio soltanto per esercitare la propria attività professionale. Che in questo caso consisterà nell’andare in panchina, visto che per le norme statali e il protocollo FIGC il portiere polacco non potrebbe accedere all’impianto prima del calcio d’inizio.

Come ha precisato Allegri, “Szczesny è stato l’ultimo della squadra ad essersi vaccinato, dobbiamo rispettare un protocollo che lo fa arrivare all’ultimo allo stadio perché non ha ancora il green pass” le parole che fugano ogni dubbio sulla possibile presenza di altri “no vax”.