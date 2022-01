Tecnologia e innovazione: il Covid non ferma il CES 2022, a Las Vegas dal 5 al 7 Gennaio

MeteoWeb

Al via da domani il CES 2022 di Las Vegas: il Consumer Electronic Show, l’evento più importante al mondo per l’elettronica di consumo, torna dal 5 al 7 Gennaio con oltre 2200 espositori. Start up da tutto il mondo avranno uno spazio e una vetrina mondiale per mostrare la loro idea di futuro.

Lo show va avanti: “Il CES 2022 sarà eccitante, straordinario e ricco di innovazione: nel 2021 non abbiamo fatto l’evento in presenza, sono passati due anni. C’è tanta innovazione, con focus in differenti sezioni come helthcare, smart home e mobilità,” ha dichiarato Gary Shapiro, presidente e CEO di CTA, la Consumer Techonology Association che organizza il CES. “Abbiamo deciso di portare avanti lo show perché ci sono tanti innovatori, imprenditori, investitori. Abbiamo lavorato per due anni su diversi prodotti innovativi. Crediamo che sia molto importante che siano esposti, a beneficio di tutti. Crediamo che sia stato importante, grazie alla vaccinazione, alle mascherine e ad altre misure di sicurezza sanitaria, aver creato un ambiente sicuro e confortevole per tutte le persone che partecipano“.