Meteo USA, tempesta di neve su Washington D.C.: chiusi uffici e scuole, voli cancellati – FOTO

Gli uffici federali di Washington D.C. e molte scuole sono rimasti chiusi oggi, lunedì 3 gennaio, a causa di una tempesta invernale che potrebbe portare all’accumulo di 25cm di neve nel distretto di Columbia, nella Virginia settentrionale e nel Maryland. L’intensa nevicata ha già determinato disagi alla circolazione, con veicoli bloccati sulle strade e traffico in tilt in tutta l’area di Baltimora e Annapolis, nel Maryland. Le autorità della Virginia hanno segnalato 82 incidenti stradali a partire dalle 8 del mattino mentre la polizia del Maryland ha affermato di essere intervenuta in nove incidenti e di aver ricevuto 57 richieste di assistenza.

La tempesta ha influenzato anche il traffico aereo: più della metà dei voli ha subito ritardi o cancellazioni all’aeroporto nazionale Ronald Reagan, all’aeroporto internazionale di Baltimora/Washington Thurgood Marshall e all’aeroporto internazionale di Washington Dulles. Anche un quarto dei voli nei tre principali aeroporti di New York è stato ritardato o cancellato.

Stamattina, oltre 400.000 clienti erano senza elettricità in Tennessee, Georgia, Carolina e Virginia. In New Jersey, il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque contee, mentre nella città di New York, il sindaco Eric Adams ha predisposto i mezzi spargisale per evitare che si formi ghiaccio sulle strade.

La Casa Bianca ha annullato il briefing con la stampa a causa delle pericolose condizioni meteo.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta, che riguarda 20 milioni di persone, fino alle 16 (ora locale) e prevede raffiche di vento fino a 56km/h. La neve ha iniziato a cadere nella notte in alcune parti dell’Alabama, del Kentucky e del Tennessee, con accumuli fino a 15cm nel nord dell’Alabama. Qui, molteplici strade sono state bloccate dalla neve e scuole e uffici governativi hanno ritardato l’apertura.