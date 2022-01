Tempesta Elpis, tanta neve in Israele: sul Monte Hermon si scia senza mascherine e restrizioni [FOTO]

MeteoWeb

La tempesta “Elpis” nei giorni scorsi ha portato forti piogge in Israele e abbondanti nevicate: ha innalzato il livello dell’acqua nel Lago di Galilea, imbiancando Gerusalemme, le alture del Golan, e aumentando gli accumuli già presenti sul Monte Hermon.

Proprio in quest’ultima località sciistica, nel fine settimana in molti hanno affollato il comprensorio, senza mascherine o restrizioni: nella gallery a corredo dell’articolo le immagini di questa mattina.

Prima di arrivare in Israele, la tempesta invernale ha attraversato la Turchia e la Grecia. Martedì scorso ha causato il caos a Istanbul bloccando le strade principali, lasciando innumerevoli persone e veicoli bloccati durante la notte in condizioni di gelo.