Meteo, grande tempesta invernale negli USA: scaricati oltre 30cm di neve nel Midwest, ora è allerta per neve e ghiaccio nel Sud-Est – FOTO

Una tempesta di neve ha colpito il Midwest verso la fine della settimana e ora punta verso il Sud-Est degli USA. L’ondata di maltempo ha lasciato molte comunità dal North Dakota all’Iowa sotto 30cm di neve o più, creando il caos sulle strade.

Alcuni degli accumuli di neve più grandi sono stati registrati in Iowa, con l’aeroporto internazionale di Des Moines che ha registrato 36,2cm. Nicole LoBiondo, meteorologa di AccuWeather, ha rilevato che i tassi di neve raggiungevano i 2,5-7,5cm all’ora in tutta l’area. Il Dipartimento di Polizia di Des Moines ha risposto a numerosi incidenti sulle strade. Venerdì 14 gennaio, Des Moines ha battuto il record giornaliero di neve di 25cm (il record precedente era di 14,5cm stabilito nel 1930). Altre località dell’Iowa che hanno ricevuto almeno 30cm includono Ames e Algina. Nel nord, gli accumuli più pesanti in Minnesota sono stati di 25cm a Garvin e 23cm a Granite Falls.

La tempesta ha continuato la sua marcia verso sud e sud-est, diffondendo neve da moderata a abbondante su parti di Nebraska, Missouri e Illinois nella giornata di sabato 15 gennaio. Anche le valli centrali del Mississippi e del Tennessee hanno ricevuto neve.

Mentre la grande tempesta invernale avanza dal Midwest, le previsioni di neve e ghiaccio fino all’estremo sud della Georgia hanno messo gran parte del Sud-Est degli USA in allerta e portato gli abitanti a fare scorte. In Virginia, il governatore uscente Ralph Northam ha dichiarato lo stato di emergenza e ha esortato le persone a prendere sul serio la tempesta in arrivo. Dichiarato lo stato di emergenza anche in Georgia.

Un avviso per tempesta invernale si estende da appena a nord dell’area metropolitana di Atlanta all’Arkansas e allo stato di New York, coprendo parti di almeno 14 stati tra cui Kentucky, Ohio e West Virginia. Ad Atlanta è prevista un mix di ghiaccio e neve fino a 5 centimetri, secondo un avviso emesso sabato dal National Weather Service. Si prevede inoltre che Atlanta vedrà venti sostenuti a 56km/h con raffiche fino a 95km/h.

Il Governatore Henry McMaster nella Carolina del Sud ha emesso un ordine di emergenza. Oltre all’accumulo di ghiaccio o neve, i funzionari statali hanno affermato che gli automobilisti dovrebbero prestare attenzione perché alberi o anche le linee elettriche potrebbero essere interrotte a causa della tempesta. Il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper ha firmato un ordine di emergenza e l’amministrazione ha esortato le persone a rimanere a casa durante l’ondata di maltempo. Nella Carolina del Nord, alcuni scaffali dei negozi sono stati svuotati degli elementi essenziali, tra cui pane e latte.

Parti del Tennessee potrebbero ricevere fino a 30 centimetri di neve e il Mississippi settentrionale e la regione dell’Alabama e della Valle del Tennessee potrebbero ricevere accumuli di neve leggera. Con temperature minime previste tra -2°C e -7°C su una vasta area, qualsiasi precipitazione potrebbe gelare, rendendo la circolazione sulle strade difficile se non pericolosa.