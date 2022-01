Tempesta Malik: collisione tra 2 navi nel Mare del Nord, in corso l’evacuazione di 18 persone

MeteoWeb

Una collisione tra 2 navi si è verificata al largo dei Paesi Bassi, nel Mare del Nord: una delle due, un cargo, ha cominciato a imbarcare acqua ed è in corso l’evacuazione di 18 membri dell’equipaggio.

Il portavoce della Royal Dutch Lifeboat Company, Edward Zwitser, ha reso noto che la nave da carico Julietta D ha urtato un’altra imbarcazione a circa 32 km a ovest del porto olandese di Ijmuiden: anche quest’ultima imbarcazione è rimasta danneggiata, ma è stata in grado di proseguire il suo viaggio.

La Julietta D ha riportato danni “che implicano un pericolo diretto per i 18 membri dell’equipaggio a bordo“, ha dichiarato ad AP Zwitser in un’intervista telefonica, aggiungendo che tre elicotteri si stanno dirigendo verso la nave, che è alla deriva.

La collisione è avvenuta mentre la potente tempesta Malik si sta abbattendo sul nord dell’Europa.

Migliaia di case nell’area europea settentrionale sono rimaste senza elettricità e si hanno notizie di allagamenti nei porti del Mare del Nord e del Baltico. Nei Paesi Bassi la zona ovest stamattina è stata fortemente colpita da potenti raffiche di vento, che hanno sradicato alberi e causato disagi al traffico.